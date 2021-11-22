Кызыл, 22 ноября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 474 случаев заражения коронавирусом, что на 2,7% ниже показателей предыдущей недели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус

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В среднем за сутки медики выявляли около 68 случаев инфицирования. При этом ни одного нового носителя не выявлено в Тере-Хольском и Монгун-Тайгинском районах. Рост отмечен в семи районах.

«За неделю зарегистрировано 69 случаев пневмоний, в том числе 31 случай, связанный с COVID-19. Отмечено 45 случаев пневмонии вирусной этиологии с высокой вероятностью COVID-19, бактериальной — 20. Снижение внебольничных пневмоний за предыдущую неделю составило 19,3%», — добавили в минздраве.

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