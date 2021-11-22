Краснодар, 22 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Арбитраж Краснодарского края 13 декабря 2021 года рассмотрит иск Росприроднадзора к администрации Краснодара. С последней пытаются взыскать 1,8 млн рублей за вред природе, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Rpn.gov.ru Росприроднадзор

Исковое заявление Южное Межрегиональное управление Росприроднадзора подало 11 ноября, а позднее дело было принято судьей Карпенко. В материалах уточнялось, что речь идёт «о взыскании ущерба, причинённого почве как объекту охраны окружающей среды в размере 1 800 000 рублей». Детали пока не сообщались.

Напомним, ранее красноярский арбитраж обязал компанию «Красноярскнефтепродукт» выплатить свыше 304 млн рублей за вред, который был причинён реке Ангара в результате аварийного загрязнения её нефтепродуктами. По последним открытым данным, в числе акционеров компании-ответчика было и госведомство. Истцом при этом выступало краевое минэкологии. Вердикт не обжаловался.