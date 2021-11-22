Москва, 22 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Пострадавшую при пожаре российскую певицу Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, но ее состояние остается тяжелым, сообщает 22 ноября телеграмм-канал Mash.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

«Состояние Хлебниковой стабильно тяжёлое. На месте ожогов начало развиваться заражение, из-за этого температура у певицы поднялась почти до 39 градусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи проводят интенсивную терапию, в том числе антибактериальную.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в квартире Хлебниковой в Москве произошёл днём 19 ноября. Есть версия, что он был вызван неосторожным обращением с огнём при курении.

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