Тбилиси, 22 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Грузии необходимо запретить работу онлайн-казино. Об этом 22 ноября объявил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю Игроманы попадали в подпольное казино только по специальным спискам

Он отметил, что это будет проводиться поэтапно. Сначала минфин разработает программу повышения налогов на этот вид деятельности. Также буден поднят возрастной ценз для участия в азартных играх с 18 до 25 лет.

«Их абсолютное большинство — это иностранные компании. К сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж», — заявил Гарибашвили.

Стоит отметить, что в Грузии многие выступают за введение запрета на азартные игры. В стране проходили акции протеста, участники которых выступали с этим требованием. В ноябре 2020 года мужчина захватил заложников в банке в Тбилиси и потребовал от властей запретить онлайн-казино и банковские кредиты в стране.