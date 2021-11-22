Новосибирск, 22 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Новосибирске на стройплощадке четвёртого моста через реку Обь был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Об этом сообщила Группа «ВИС».

Пресс-служба Группы «ВИС» На стройке четвёртого моста в Новосибирске обнаружили предмет, похожий на снаряд

"Тревожным выдался вечер воскресного дня на стройке моста в Новосибирске. Около 21:00 (время местное) 21 ноября на правом берегу Оби на площадке сооружения пилона при производстве земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Все работы были немедленно остановлены, сотрудники службы безопасности Группы «ВИС» вызвали на место полицию и Росгвардию», — уточнили в компании. — Прибывшие представители спецслужб на ночь выставили оцепление. Утром на площадку приезжали сапёры МЧС, которые при внешнем осмотре «находки» предположили, что это авиационная бомба. Однако при более детальном обследовании в том числе с помощью собаки взрывчатые вещества не были обнаружены».

Выяснилось, что предмет оказался грузом к прибору для измерения скорости течения воды, который не является взрывоопасным. Оцепление площадки было снято, работы возобновлены.