Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Свердловской области общество с ограниченной ответственностью выплатит в доход государства 7,4 млн рублей. Долгое время фирма уклонялась от уплаты таможенных пошлин, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Деньги

Руководители фирмы не платили таможенные пошлины при ввозе в страну брендовых марок одежды и обуви. Товар они провозили под видом швейных ниток и костюмной ткани. В таможню злоумышленники предоставляли поддельные документы.

Суд обязал взыскать с руководителей фирмы 7,4 млн рублей в доход государства. В целях исполнения решения суда, на имущество директора организации наложили арест.