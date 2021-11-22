Уфа, 22 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. 675 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в республике выявили 101 004 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 89 868 пациентов с COVID-19, в том числе 666 таких пациентов победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть 30 пациентов с COVID-19. Получили прививки от этой инфекции 1 890 939 человек, завершили вакцинацию от COVID-19 1 616 433 человека.

Согласно данным на 21 ноября в республике за сутки выявили 377 носителей коронавируса.