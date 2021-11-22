Москва, 22 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Руководство Финансового университета при Правительстве РФ на своем официальном портале и в социальных сетях уведомило своих студентов о решении вернуться к очному формату обучения, начиная с 29 ноября. Однако реакция большинства обучающихся оказалась отрицательной.

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Утром 19 ноября в социальных сетях Финансового университета было опубликовано заявление, которое предупредило студентов бакалавриата, магистратуры и прилежащих московских колледжей о возвращении к очному образованию, которого придерживался университет до прошедшего локдауна. Отметим, что в период с 28 октября по 7 ноября университет находился на формальных «каникулах», а с 8 числа перешел к формату дистанционного обучения. В приказе, подписанным новым ректором Финансового университета Сергеем Прокофьевым, вступившим в свою должность с 15 ноября, сообщается, что «в целях эффективной организации учебного процесса организовать с 29 ноября 2021 года для студентов проведение всех видов контактной работы по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и среднего профессионального образования в очном формате». Также уточняется, что решение оперативного штаба по этому вопросу было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса в Москве.

« Для Финансового университета важное значение имеет качество обучения наших студентов. Лучшее качество подготовки достигается при очном формате, когда студент может обсудить свой проект с преподавателем, отработать теоретические знания, провести исследования. Однако просим не забывать про все меры предосторожности и необходимость носить маски! До очной встречи, хотим скорее увидеть вас всех на занятиях, берегите себя! », — сказано в заявлении руководства Финансового университета при Правительстве РФ на официальном портале.

Ответная реакция студентов на новость была незамедлительной и, в основном, негативной. В комментариях под постами в социальной сети «Вконтакте» обучающиеся в основном выражали свое недовольство, ссылаясь на рост количества ежедневных заражений. Обратное мнение в комментариях практически не расценивалось, а в некоторых случаях было раскритиковано. Ближе ко второй половине дня 19 ноября на портале change.org была создана петиция, призывающая отменить приказ о переводе студентов Финансового университета на очное обучение. В петиции, адресованной ректору университета Станиславу Прокофьеву, написано: «На данный момент в нашей стране серьезная эпидемиологическая ситуация. Ежедневно устанавливается новый антирекорд по заболеваемости и смертности, однако новый ректор Финансового университета не заинтересован в обеспечении безопасности и сохранности здоровья своих студентов и преподавателей. Требуем вернуть дистанционный формат обучения и улучшать его качество, а не губить своих студентов». В течение двое суток с момента создания петиции ее подписало более 3 400 человек. В кампании, помимо студентов, также участвуют и их родители. Так, например, Ирина Данилова, представившаяся родителем студентки Финансового колледжа, написала в комментариях под петиции, что «опасается» за здоровье своего ребенка «прямо перед сессией и новогодними праздниками».