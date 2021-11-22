Пермь, 22 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Пермском крае «мусорный» региональный оператор (ПКГУП «Теплоэнерго») объявил 17 аукционов на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов. Общая стартовая стоимость контрактов составляет 8,1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Согласно условиям техзадания, исполнение договора планируется с 2022 года и до 31 декабря 2024 года. Ранее по итогам аукционов договоры заключали всего на один год. Итоги торгов подведут 8 декабря.

Напомним, государственное унитарное предприятие «Теплоэнерго» является регоператором по обращению с ТКО с 2019 года. По итогам 2020 года расходы компании стали больше доходов на 1,023 млрд рублей. Дефицит был покрыт субсидией из краевого бюджета.