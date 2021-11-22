София, 22 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Эксперты национального конкурса красоты «Мисс Болгария» официально признали самой красивой девушкой страны 17-летнюю школьницу из города Шуман (Северо-восток страны) Сару Младенову. Об этом 22 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Сергей Строителев ИА REGNUM Традиционная прическа

Как отмечает издание, за соответствующую корону С. Младенова боролась вместе с 16 другими участницами, представлявшими различные территории Болгарии. О победительнице известно немного — она учится в 11-м классе элитной средней школы Шумена и является членом национальной сборной Болгарии по фехтованию.

Ранее девушка участвовала в областном конкурсе «Мисс Шумен», где также заняла первое место.

Как ожидается, в ближайшее время С. Младенова будет номинирована на участие в состязании «Мисс Мира». Указанное мероприятие пройдет в Пуэрто-Рико 17 декабря нынешнего года.