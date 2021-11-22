Амурская область, 22 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, который будет действовать с 1 января 2022 года, не войдёт посёлок Муртыгит Тындинского района Приамурья. У жителей населённого пункта есть опасения, что их лишат северных пенсий и льгот, сообщил 22 ноября телеграм-канал «Новости Благовещенска».

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«Зарплаты сократятся вполовину, на «северные» пенсии тоже можно будет не рассчитывать. Нашим пенсионерам и так приходилось судиться для того, чтобы получать повышенные выплаты, и удавалось это не всем. В действующем перечне нет точной формулировки относительно нашего посёлка, а если сейчас нас однозначно исключают, то жители могут и вовсе лишиться всех надбавок и льгот. Начнется отток населения», — спрогнозировал глава Муртыгитского сельсовета Николай Бурдуковский.

Ситуация выглядит несправедливой на фоне того, что расположенные южнее посёлки Тындинского района Соловьевск и Уркан в перечень территорий Крайнего Севера включены. В обновлённый список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий в Амурской области вошли города Зея, Тында, Зейский и Селемджинский районы и Тындинский муниципальный округ, кроме посёлка Муртыгит.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий правительство России утвердило 17 ноября. Там подчёркивали, что с географической точки зрения список не изменился и жители всех территорий, которые входили в существовавшие до этого варианты перечня, будут и далее получать положенные им льготы, государственные гарантии и компенсации.