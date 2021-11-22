Махачкала, 22 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Из аэропорта в столице Дагестана Махачкале стартуют авиаперелеты в город-герой Волгоград. Первый рейс состоится уже 30 ноября. Его будет выполнять авиакомпания UVTaero из Татарии, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

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Прямые регулярные рейсы из Махачкалы в Волгоград будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. В расписании аэропорта вылеты запланированы по вторникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Напомним, ранее эта же авиакомпания запустила прямые авиарейсы из Махачкалы в Симферополь. Они выполнялись с 23 сентября 2021 года по 31 октября два раза в неделю.

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