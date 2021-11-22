Москва, 22 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Очень неожиданное заявление адмирала о причинах гибели атомной подводной лодки «Курск». И оно сделано неслучайно. Он согласовывал его со своим руководством, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник погибшим морякам АПЛ «Курск»

«Это сигнал американцам о том, что мы готовы открывать тайны прошлого, где и как они наследили.

В день гибели «Курска» около неё находились лодки Memphis и Toledo ВМС США, а также британская подлодка Splendid. Известно, что одна из лодок потом зашла в норвежский порт с повреждениями.

И это не первый случай. В 1968 году погибла еще одна российская лодка К-129 и тоже через несколько суток в японский порт Йокосука зашла американская атомная подлодка «Суордфиш». И у нее было сильно помято ограждение рубки», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка «Курск» могла затонуть из-за столкновения с субмариной Североатлантического альянса. Такую версию 22 ноября вновь повторил бывший главнокомандующий Северного флота адмирал Вячеслав Попов.

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