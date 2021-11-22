Курган, 22 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Курганской области с 22 ноября 2021 года временно исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области назначен Алексей Сигидаев. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Алексей Сигидаев

Алексей Сигидаев ранее руководил сводным медицинским отрядом Минобороны РФ в Курганской области и работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней.

О дальнейшей трудовой деятельности прежнего руководителя департамента здравоохранения Елены Островских не сообщается.