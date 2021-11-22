Стокгольм, 22 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. 20 ноября в Швеции арестовали члена местного отделения партии «Шведских демократов» в Нючёпинге по подозрению в убийстве и расчленении мужчины. 21 ноября членство в партии до сих пор не названного политика было заморожено, передает телеканал SVT.

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В сентябре 2021 года части тела убитого были обнаружены в центре Стокгольма в трех разных местах. По данным прокурора, убийство произошло на территории Нючепинга в период с 8 по 16 сентября.

Том Сеттерстрём, председатель «Шведских демократов» в Нючёпинге, заявил в интервью изданию Södermanlands Nyheter, что считал подозреваемого спокойным и добрым человеком. Он также надеялся, что в конце концов появится официальное опровержение, а все подозрения с его соратника будут сняты. Местное отделение «Шведских демократов» уже приостановило членство мужчины в партии и удалило всю информацию о нем со своего сайта.