Москва, 22 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Доме кино в Москве. Об этом 22 ноября рассказала директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Цитата из к/ф «Цыган», реж. Александр Бланк.1979. СССР Нина Русланова

«Прощание пройдет 24 числа (ноября — ред.) в Доме кино в 11:00», — приводит ее слова РИА Новости.

Также директор Гильдии актеров уточнила, что Русланову похоронят на московском Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, ране стало известно, что в Москве 21 ноября на 76-м году жизни умерла народная артистка России Нина Русланова.

Напомним, Нина Русланова известна по исполнению ролей в таких фильмах, как «Афоня» (1975), «Цыган» (1979), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «Мой друг Иван Лапшин» (1984), «Собачье сердце» (1988) и др. Всего она за время жизни снялась в 130 фильмах и сериалах.