Шарья, Костромская область, 22 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Бывшего начальника костромской исправительной колонии общего режима No2 Владимира Павлова осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток. Об этом сообщает Шарьинский районный суд.

Телефоны, переданные в ИК-2

Как установило следствие, в 2018—2019 годах руководитель получил от лица, содержащегося в колонии, 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Взамен он обещал мужчине покровительство и лояльное отношение. После того как осужденный отбыл срок, между ним и Павловым была достигнута новая договоренность.

Недавний заключенный намеревался заплатить начальнику ещё 180 тысяч рублей с тем, чтобы наладить передачу мобильных телефонов другим осужденным. Также он просил Павлова помочь одному из арестантов с досрочным освобождением за 1 миллион рублей.

В октябре 2019 года глава ИК-2 был задержан. В его доме было обнаружено 27 мобильных телефонов и часы, полученные в качестве взятки. Суд приговорил Павлова к лишению свободы на 7,5 лет, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.