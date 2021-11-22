Магадан, 22 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Жителям Магадана предлагают помидоры от местного производителя по 530 рублей за кг — Тальский тепличный комплекс принадлежит бизнесмену и депутату областной Думы Александру Басанскому.

Помидоры

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«Несмотря на наступивший зимний период в магаданских торговых сетях нет дефицита на свежие овощи. С этого года прилавки заполняются не только привозным товаром, но и местным.

Вот только ценник на «басанские» овощи с каждым днем становится все выше и выше. Если на минувшей неделе был зафиксирован рост на 20%, то в начале новой неделе магаданцы могут встретить в торговых сетях новую цену, выросшую еще на 6%. В итоге, с 420 рублей за кг цена подскочила до 530 рублей», — написал в паблике «Магаданский скептик» ФБ Филипп Преображенский.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Забайкальском крае потребительские цены на товары и услуги увеличились на 0,9%.Продукты питания подорожали на 1,8%. Значительно увеличились цены на овощи — на 18,7%.