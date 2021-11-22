Посёлок Нейво-Рудянка, Свердловская область, 22 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Свердловчанину придется выплатить компенсацию за нападение собаки. Животное нанесло серьезные травмы несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в поселке Нейво-Рудянка г. Кировграда. Летом 2021 года собака находилась на прогулке без намордника. Кроме того, животное выгуливал посторонний человек. Собака напала на ребенка 10 лет. Мальчика госпитализировали с рваными ранами головы. Ему были наложены швы, после чего пациент находился на амбулаторном лечении.

Оказалось, что собака принадлежит местному жителю 1956 года рождения. Кировский городской суд обязал мужчину выплатить пострадавшей семье 30 тысяч рублей в качестве морального ущерба.