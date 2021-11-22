Стокгольм, 22 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Ожидается, что 24 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон станет первой женщиной-премьер-министром в истории Швеции. Большое достижение… Однако всего через несколько часов подготовленный ею лично бюджет Швеции на следующий год может быть отклонен. Об этом в своей еженедельной рассылке пишут экономисты из Swedbank.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Если правительство не получит достаточно голосов, чтобы «протолкнуть» свой бюджет, то выиграет теневой бюджет оппозиции («Умеренные», «Христианские демократы» и «Шведские демократы»), который в совокупности набирает 154 голоса. Это означает, что Андерссон, чтобы добиться принятия своего бюджета, необходимы голоса «за» как «Центристов», так и «Левых».

По словам экономистов крупного банка, самые большие расхождения между обеими бюджетными законопроектами связаны с налоговой составляющей, где оппозиция желает снижения налогов на заработную плату, пенсии и бензин. В то же время экономисты Swedbank пишут, что оба законопроекта охватывают 74 миллиарда шведских крон (€7,4 млрд) в виде новых инвестиций и реформ, которые практически идентичны.