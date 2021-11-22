Москва, , 11:37 — REGNUM Сотрудничество между Россией и Швейцарией после спада в связи с пандемией коронавирусной инфекции интенсивно восстанавливается. Об этом свидетельствует позитивная динамика двусторонних отношений. Об этом в ходе заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии, которая прошла в Берне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«По итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объёмов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил 4,4 млрд долларов», — приводит Минфин РФ 22 ноября слова российского министра.

Отмечается, что Швейцария занимает восьмое место среди иностранных инвесторов в российскую экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной таможенной службы, объём российского внешнеторгового товарооборота составил за девять месяцев 2021 года $540 млрд. По сравнению с тем же периодом 2020 года он вырос на 35%. Э