Россия и Швейцария нарастили товарооборот
Москва, 22 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Сотрудничество между Россией и Швейцарией после спада в связи с пандемией коронавирусной инфекции интенсивно восстанавливается. Об этом свидетельствует позитивная динамика двусторонних отношений. Об этом в ходе заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии, которая прошла в Берне, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Отмечается, что Швейцария занимает восьмое место среди иностранных инвесторов в российскую экономику.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной таможенной службы, объём российского внешнеторгового товарооборота составил за девять месяцев 2021 года $540 млрд. По сравнению с тем же периодом 2020 года он вырос на 35%. Э