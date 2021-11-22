Тбилиси, 22 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Правительство Грузии ужесточает борьбу с распространением наркотиков. Об этом 22 ноября объявил на заседании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«В последнее время законодательство стало слишком либеральным по отношению к наркомании. Наша молодежь, вместо занятий спортом, учёбой и работой заняты употреблением этих вредных веществ», — заявил Гарибашвили.

Он сообщил, что члены правительства обсудят, какие меры можно будет применить для ужесточения наказания за сбыт наркотиков. Премьер-министр намерен лично курировать этот вопрос.

Стоит отметить, что в Грузии в последние годы были ослаблены меры по борьбе с распространением наркотиков. В частности в 2017 году жителям страны было разрешено выращивать коноплю в домашних условиях.