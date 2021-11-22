Симферополь, , 11:37 — REGNUM Провести долгосрочную оценку (инвентаризацию) зеленых насаждений обязал мэрию Симферополя суд по требованию прокуратуры Железнодорожного района крымской столицы, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как пояснили в прокуратуре, зеленые насаждения в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина были переданы администрации парка единым массивом — всего 5,8 тыс. штук общей стоимостью 1,7 млн рублей. Однако, утверждают в надзорном ведомстве, инвентаризация зеленых насаждений проводилась не надлежащим образом.

«Отсутствие учета зеленых насаждений, их систематического обследования не позволяет надлежащим образом осуществлять содержание и охрану зеленых насаждений, обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных деревьев, принимать обоснованные решения об их вырубке», — уточнили в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суд иск о признании незаконным бездействия департамента городского хозяйства администрации Симферополя и потребовала обязать чиновников провести долгосрочную оценку зеленых насаждений. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, пока решение в силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандал, вышедший на общероссийский уровень, развернулся вокруг сноса зеленых насаждений и застройки Форосского парка-памятника в Крыму.