Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Генеральный прокурор Швеции Петра Лунд положительно относится к идее смягчения наказания подозреваемым в преступлении, которые сотрудничают со следствием и дают правдивые показания в суде. Об этом 21 ноября она написала в своей статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter в разделе «Дебаты».

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»Я вижу, что мы должны серьезно подумать о нормативно-правовой базе, которая дает подозреваемым, которые сотрудничают с судебно-правовой системой, некоторую форму обещания вознаграждения, например смягчение наказания», — отметила прокурор.

«Чтобы идти и не отставать с раскрытием серьезных преступлений, необходимы дополнительные изменения в законе. Чтобы не дать подозреваемым в преступлениях молчать во время допросов в полиции, мы должны предоставить подозреваемым, которые сотрудничают с судебно-правовой системы властью, снижения срока тюремного заключения в качестве поощрения», — говорится в статье.

Генпрокурор Лунд также приветствовала разрешение полицейским вести видеосъемку допросов, которая потом может быть приобщена к материалам уголовного дела и использоваться в суде.