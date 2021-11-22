Уфа, , 11:35 — REGNUM 23 лабораторно-подтверждённого случая гриппа А (субтип H3N2) зарегистрировали в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщила главный санитарный врач Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Очаг был отработан, он закрыт, пока новых случаев не выявлено», — сообщила Казак, отметив, что очень важно сейчас привить детское население от гриппа.

Сообщается, что в настоящий момент в республике вакцинировано от гриппа 42,54% от совокупного населения Башкирии. При этом в республике запланировано привить 2,4 млн жителей.