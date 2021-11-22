Белгород, 22 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Более тысячи световых декоративных конструкций, консолей и растяжек установят к новогодним праздникам в Белгороде в 2021 году. Появится даже копия «Эрмитажа», внутри которого можно будет увидеть виртуальные картины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Скрин онлайн-камеры Монтаж новогодних конструкций

На главной площади города устанавливают новую 30-метровую ёлку. Рядом расположится уникальный ледовый крытый каток, почти в четыре раз больше предыдущего.

В парке Победы и на набережной Везёлки установят масштабные арт-объекты, музыкальный световой тоннель протяжённостью 65 метров. А напротив диорамы рабочие собирают копию музея «Эрмитаж», где расположатся «выставки» в формате дополненной реальности.

Новогоднюю ярмарку перенесут на улицу 50-летия Белгородской области, которую наполнят световыми конструкциями и фотозонами. В целом, в городе появится более тысячи декоративных конструкций во всех районах.

«Для людей должен быть какой‑то сюрприз, новогоднее чудо случиться. «Белгорблагоустройство» выполняет строительный контроль реализации масштабных интересных проектов, которых не было в области, да и, наверное, в Черноземье. Оборудование поступает поэтапно. Монтаж выполняют подрядные организации своими силами. В работе сегодня задействовано порядка 50 человек. Мы предоставляем точки подключения и даём рекомендации. В дальнейшем будем содержать это оборудование», — пояснил заместитель генерального директора управления «Белгорблагоустройство» Сергей Шиянов.

Новогоднее убранство обещают включить уже 3 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, главную новогоднюю ель в Белгород привезли из Санкт-Петербурга. На подарки для воспитанников детских садов и учеников начальной школы власти выделили 150 млн рублей из областного бюджета.