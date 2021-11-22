В Белгороде засияют летучий корабль, рыба-кит и «Эрмитаж»
Белгород, 22 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Более тысячи световых декоративных конструкций, консолей и растяжек установят к новогодним праздникам в Белгороде в 2021 году. Появится даже копия «Эрмитажа», внутри которого можно будет увидеть виртуальные картины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
На главной площади города устанавливают новую 30-метровую ёлку. Рядом расположится уникальный ледовый крытый каток, почти в четыре раз больше предыдущего.
В парке Победы и на набережной Везёлки установят масштабные арт-объекты, музыкальный световой тоннель протяжённостью 65 метров. А напротив диорамы рабочие собирают копию музея «Эрмитаж», где расположатся «выставки» в формате дополненной реальности.
Новогоднюю ярмарку перенесут на улицу 50-летия Белгородской области, которую наполнят световыми конструкциями и фотозонами. В целом, в городе появится более тысячи декоративных конструкций во всех районах.
Новогоднее убранство обещают включить уже 3 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, главную новогоднюю ель в Белгород привезли из Санкт-Петербурга. На подарки для воспитанников детских садов и учеников начальной школы власти выделили 150 млн рублей из областного бюджета.