Стокгольм, 22 ноября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Новый секретарь партии «Социал-демократов» Тубиас Бауден признал неправильным тот факт, что руководство партии согласилось на так называемую «унизительную оговорку» при подписании в 2019 году «Январского соглашения», благодаря которому было сформировано действующее правительство Швеции. Об этом он заявил в эфире SVT поздним вечером 21 ноября.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«Это было неправильным решением. Но теперь у нас другая ситуация, при которой мы можем сесть и поговорить друг с другом», — признался Бауден.

«Январское соглашение», подписанное «Социал-демократами», «Зелеными», «Либералами» и «Центристами», включало в себя положение, согласно которому «Левые» были полностью лишены какого-либо влияния на политику Швеции. Главным инициатором данного пункта договора были «Центристы».

Однако сейчас, спустя более чем два с половиной года, судьба лидера «Социал-демократов» Магдалены Андерссон зависит исключительно от решения «Левых», которые могут позволить ей стать следующим премьер-министром или отвергнуть ее кандидатуру в ходе голосования в риксдаге.