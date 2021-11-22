Омск, 22 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. С начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции в Омскую область поступило 1 080 992 дозы вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в областном министерстве здравоохранения.

ИА REGNUM Вакцинация

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На сегодняшний день в регионе от коронавируса привиты 862 293 человека. В том числе второй компонент вакцины получили 610 563 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области столетний ветеран Иван Каргаполов прошёл повторную вакцинацию от коронавируса.