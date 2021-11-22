Стокгольм, 22 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон отчитается перед спикером Андреасом Норленом о формировании правительства Швеции. Однако за несколько часов до встречи с тальманом она и лидер «Левых» Нуши Дадгостар до сих пор не пришли к соглашению в рамках переговоров по избранию следующего премьер-министра Швеции. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

В то же время газета Aftonbladet со ссылкой на свои источники внутри партии «Левых» пишет, что стороны вплотную подошли к подписанию соглашения по поводу того, какие формы примет политическое влияние партии, если она проголосует за Андерссон и позволит ей сформировать правительство Швеции.

«Соглашение может быть подписано, но пока это точно неизвестно», — заявил партийный источник изданию.

Напомним, что встреча Норлена и Андерссон намечена на 14:00 по московскому времени.