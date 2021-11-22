Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Массовое снятие вкладов, нехватка денег в обращении и иностранной валюты, а также рост количества проблемных кредитов угрожает банковской системе Афганистана, говорится в Программе развития ООН.

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«Финансовая система и система банковских переводов Афганистана дезорганизованы. Проблема массового снятия банковских вкладов населением должна быть решена немедленно, чтобы улучшить перспективы сферы производства и предотвратить коллапс банковской системы», — цитирует Reuters выдержки из документа.

Там также сообщается, что социально-экономические последствия подобного сценария будут огромны, в том числе не исключается вероятность увеличения числа беженцев, а восстановление банков может занять десятилетия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают работать на дальнейшее ухудшение ситуации в Афганистане.

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