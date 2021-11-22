Ставрополь, 22 ноября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2022 году планируют начать ремонт музеев. Денежные средства на эти цели будут предоставляться по национальному проекту «Культура». Первым таким объектом должен стать Гофицкий историко-краеведческий музей. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

«Теперь регионам будут выделяться средства на ремонт муниципальных музеев. Первым таким участником нацпроекта в крае может стать Гофицкий историко-краеведческий музей имени Юрия Бельгарова в Петровском городском округе», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети Instagram.

По данным Владимирова, в рамках нацпроекта «Культура» на Ставрополье уже отремонтировано 49 домов культуры и 14 детских школ искусств. Кроме того, по этому же нацпроекту созданы несколько передвижных домов культуры и модельных библиотек.