Варшава, , 11:30 — REGNUM В настоящее время грузовое сообщение между Польшей и Белоруссией в железнодорожном пункте «Кузница» проходит в нормальном режиме, однако в течение дня польское МВД может принять решение окончательно закрыть переезд. Об этом 22 ноября рассказала представитель пресс-службы погранохраны республики Эвелина Шчепаньская.

Граница (сс) CWitte

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«Железнодорожный переезд функционирует, движение не остановлено», — приводит ее слова ТАСС.

«Сегодня на уровне министерства внутренних дел будут приниматься решения», — также уточнила представитель пресс-службы погранохраны Польши.

При этом Шчепаньская отметила, что имеются ввиду и собственно железнодорожный переезд, и восстановление движения на автодорожном пункте пропуска в Кузнице, закрытом 9 ноября из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер рассказал, что для обсуждения кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе соберётся по просьбе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого 23 ноября Вишеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия).