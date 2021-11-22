Чемальский район, Алтай, 22 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители организовали проверку по факту смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла около 13 часов 21 ноября.

МВД по Республике Алтай ДТП на Алтае

На 2 км автодороги Усть-Сема — Чемал — Куюс 43-летний житель Новосибирской области, управляя автомобилем Honda Accord слетел с дороги в кювет, после чего опрокинулся. По данным полиции, мужчина превысил безопасную скорость на повороте.

«В результате ДТП от полученных травм водитель скончался в реанимационном отделении районной больницы», — отметили в ведомстве.

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