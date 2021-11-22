Оренбург, , 11:30 — REGNUM В Оренбурге коммунальные службы работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка снега в Оренбурге Пресс-служба администрации Оренбурга

Идут работы по расчистке тротуаров, парков, скверов, остановок, пешеходных переходов и вывозу снега с путепроводов. Кроме того, дороги обрабатывают песко-соляной смесью. В благоустройстве заняты 30 спецмашин.

Стоит отметить, в ночь на 21 ноября коммунальные службы муниципалитета перешли на усиленный режим работы. Из-за осадков городские магистрали обрабатывали противоголёдными реагентами. К работе привлекали 70 единиц транспорта.

Напомним, Госавтоинспекции рекомендовала оренбуржцам отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный. Причиной тому — осложненная дорожная обстановка из-за сильного снегопада.

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