пос. Ульяновка, , 11:37 — REGNUM В Ленинградской области началась проверка по факту ДТП с участием трех грузовых автомобилей на трассе М-10 «Россия», в котором погибли два человека. Об этом 22 ноября заявили в пресс-службе областной прокуратуры.

Смертельное ДТП на трассе М-10 Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 08:30 мск в Тосненском районе на 669 километре трассы М-10, между поселком городского типа Ульяновка и поселком Красный Бор, перед поворотом на город Никольское, на полосе в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП в результате которого погибли два человека.

«В настоящее время органами полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. Тосненской городской прокуратурой взят на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия», — добавили в надзорном ведомстве.

В настоящее время органами полиции ведется проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены прокуратурой на контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека погибли в ДТП с участием трех грузовых машин в Ленобласти