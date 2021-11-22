Москва, , 11:26 — REGNUM Начальник шестого отдела управления авиации ФСБ Юрий Кравченко, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, освобождён из следственного изолятора. Такое решение принял 235-м Гарнизонный военный суд по ходатайству военного следователя, который расследует уголовное дело.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Суд изменил меру пресечения и перевел Кравченко из СИЗО под домашний арест», — уточнили ТАСС в судебной инстанции.

Подозреваемому запрещено общаться со свидетелями, обвиняемыми по уголовному делу, со всеми должностными лицами, военнослужащими и работниками управления авиации ФСБ России, представителями СМИ по обстоятельствам уголовного дела. Кроме того, он не имеет права отправлять и получать письма, телеграммы, посылки, бандероли и электронные послания.

В решении суда отмечено, что Кравченко в ходе допроса дал «развёрнутые пояснения по интересующим следствие обстоятельствам служебной деятельности, ответил на все заданные ему вопросы», а также продемонстрировал готовность к оказанию содействия в расследовании его уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Москве суд арестовал трёх офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следователей, обвиняемыми было похищено примерно 64 млн рублей при заключении контрактов с фирмой из Ставрополя ООО «АсСтрой», которая занималась поставками сборно-разборных складских комплексов. По мнению следователей, офицеры УА ФСБ вводили в заблуждение свое руководство и лоббировали заключение новых соглашений с этой компанией.