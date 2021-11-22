Уфа, 22 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Простроченные продукты обнаружили в школьных столовых в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Cenya Glova Школьная столовая

Он сообщил, что в целом работа по организации школьного питания в республике идет не плохо, многое было изменено в лучшую сторону.

«В то же время, к сожалению, выявлены факты, когда попадают на стол детям и хранятся для последующего приготовления продукты, у которых срок годности уже прошел. Это, конечно недопустимо. Требуется здесь более жесткий контроль, начиная от глав администрации муниципалитетов и заканчивая директорами школ», — сообщил премьер-министр правительства Башкирии, отметив, что во многих образовательных учреждениях республики эта работа отдана на аутсорсинг.

Он также сообщил, что в Башкирии аутсорсерам будут предоставлены дополнительные меры поддержки.

«Договорились, что они не будут платить аренду, чтобы с ними был заключен долгосрочный контракт. Мы идем им на встречу, чтобы они себя чувствовали боле защищенными», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии.