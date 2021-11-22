Москва, 22 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В некоторых российских регионах спрос на жилье может сильно превысить предложение, что обернется ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила заместитель директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

AlexanderStein Ипотека

«Для улучшения жилищных вопросов существует два основных инструмента — аренда и ипотека. Поэтому в ипотечном кредитовании всегда будет заинтересован рынок. И если сбудется прогноз министра строительства и ЖКХ России о повышении средневзвешенной ставки до 8%, то реакция рынка, скорее всего, пойдет по классическому сценарию. Сначала постараются «впрыгнуть в последний вагон» и взять ипотеку до повышения ставки, вследствие чего спрос оживится, а в некоторых регионах спрос сильно превысит предложение, и это, в свою очередь, приведет к росту цен, — сказала Школьная. — Затем рынок войдет в спокойное русло и поплывет дальше по течению».

Главное, как подчеркнула Школьная, нужно не забывать, что ипотека — это не вещь в себе, это серьезный инструмент, которым нужно грамотно управлять.

«В противном случае увеличение ставки может привести к увеличению доли просроченной задолженности (сейчас она составляет 0,6% процентов от всего объёма ипотечного продукта), к уменьшению объемов строительства жилья, к ухудшению качества строительства и так далее», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ у ипотечного кредитования по-прежнему огромный потенциал роста.