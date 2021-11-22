Абакан, , 11:23 — REGNUM В Хакасии с начала 2021 года цены выросли на 7,8%. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в Красноярскстате.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Продукты питания выросли в цене на 7,9%, непродовольственные товары — на 9,7%. Стоимость услуг возросла на 3,9%.

По сравнению с сентябрём 2021 года цены выросли на 1,4%. Рост цен на продукты питания составил 2,2%. Непродовольственные товары подорожали на 1,1%. Стоимость услуг возросла на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года цены в Красноярском крае выросли на 6,7%.

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