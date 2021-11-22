Москва, 22 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Курс доллара к рублю в начале новой недели приостановил рост прошлых дней, дойдя до сильного уровня сопротивления в районе 73,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Движение в целом остаётся скорее восходящим, и для этого есть немало причин. Прежде всего, это внешние драйверы, связанные с усилением геополитического напряжения.

Ситуация вокруг Донбасса, миграционный кризис в Белоруссии оказывают давление на российскую валюту. Кроме того, усиление пандемии в Европе, локдаун в Австрии содействует снижению спроса на рисковые активы и укреплению доллара.

С другой стороны, рублю оказывает поддержку продолжающийся налоговый период с продажей валюты экспортёрами. Остановилось и падение нефтяных котировок, которые также дошли до сильного технического рубежа в районе $78 за баррель нефти марки Brent и оттолкнулись от него вверх.

Понедельник на рынке, как правило — спокойный день. Сегодня, 22 ноября, не намечаются важные события или выход значимой статистики.

Это означает высокую вероятность небольшой волатильности котировок, поскольку противодействующие факторы в основном учтены в ценах. Актуальный диапазон на 22 ноября: 73,00−73,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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