Ереван, 22 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Экс-президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого. Об этом 22 ноября сообщил в соцсети Facebook его адвокат Амрам Макинян.

Kremlin.ru Серж Саргсян

«Когда власть выбирает путь позора до конца… Несколько минут назад я получил уведомление от главы антикоррупционного комитета о том, что третьего президента РА Сержа Саргсяна вызывают на допрос в качестве обвиняемого», — написал адвокат.

Он отметил, что Саргсяна по этому делу допрашивали в качестве свидетеля два года назад. С тех пор обстоятельства дела не изменились, но власти «решили» обвинить экс-президента.

Напомним, в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян публично заявила, что давала взятки Роберту Кочаряну и Саргсяну, когда они были президентами республики. При этом до этого она заявляла, что не была знакома с Саргсяном.