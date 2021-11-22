Благовещенск, 22 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2021 года предприниматели и компании Амурской области потратили 3,1 млн долларов на приобретение продуктов питания из Китая и Белоруссии. В том числе овощей и фруктов в КНР закупили почти на 3 млн долларов, сообщил 22 ноября Телепорт.рф.

jorisamonen Овощи

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Поставки чая и кофе были осуществлены на 8,2 тыс. долларов, сахара и кондитерских изделий — на 2,7 тыс. долларов. Из Белоруссии в регион привезли мясо и рыбу на 70,9 тыс. долларов.

Уровень самообеспечения региона основными видами сельхозпродукции в Амурстате назвали одним из главных показателей, которые характеризуют устойчивость продовольственной независимости Приамурья. В 2020 году Амурская область обеспечила себя зерновыми культурами на 60,2%, яйцами и яичными продуктами — на 65,3%, мясной продукцией — на 53,8, молоком и молочными продуктами — на 52,5%. Регион стал поставлять в шесть раз больше молока в субъекты Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Приамурье возобновились поставки фруктов, овощей, зелени, ягод и имбиря из Китая. Тогда была открыта навигации по реке Амур.