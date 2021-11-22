Москва, 22 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Ольга Серябкина, бывшая солистка группы «Серебро», родила первенца. Об этом она сообщила 21 ноября в личном Instagram-аккаунте.

Dmitry Rozhkov Ольга Серябкина

https://www.instagram.com/p/CWjMFcUgvGi/

У Серябкиной и бизнесмена Георгия Начкебии родился сын. Пара назвала его Лукой.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Серябкина и Георгий Начкебия поженились в 2020 году. Спустя год певица сообщила о своей беременности.