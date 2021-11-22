Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области из-за ненастья осложнилась дорожная обстановка. В регионе идет снег, на трассах образовался гололед. Возможны снежные заносы. Поэтому автовладельцев призвали отказаться от поездок на дальние расстояния, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Снег Наталья хомутова ©

Согласно метеопрогнозу в течение дня в разных районах области будут идти сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На трассах работает снегоуборочная техника. Парковку машин следует осуществлять без создания помех ее работе, а также движению другого транспорта.

«С учетом сложившихся погодных условий Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния и отдавать предпочтение общественному транспорту. При движении на автотранспорте необходимо быть предельно внимательными и выбирать скоростной режим, с учетом сложившихся метеорологических условий», — подчеркнули в ГИБДД.

Автоинспекторы сделали акцент на том, что и пешеходам необходимо быть внимательными. В вечернее время, условиях недостаточной видимости, следует максимально использовать на одежде светоотражающие элементы.