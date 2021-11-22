Кызыл, 22 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Туве с начала 2021 года цены выросли на 6%. Наиболее сильно подорожали продукты питания (+7,5%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин «Да!»

Непродовольственные товары увеличились в цене на 5,6%, а стоимость услуг возросла на 3,9%.

В ходе исследования специалисты службы статистики обошли более 3,5 тыс. торговых точек в регионах Енисейской Сибири и отследили изменение цен на пятьсот различных товаров и услуг.

«Продукты за месяц подорожали на 2 процента, непродовольственные товары увеличились в цене на 0,6 процента, а стоимость услуг возросла на 0,3 процента», — отметили в Красноярскстате.

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