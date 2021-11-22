Лондон, 22 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1000 за тысячу кубометров. Это 22 ноября следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Во время биржевых торгов цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $993 за тысячу кубометров, при этом в целом с начала дня цена на голубое топливо снизилась на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») задержан во многом из-за усилий украинских властей.