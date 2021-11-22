Москва, 22 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Самыми благородными и самоотверженными профессиями в 2021 году жители России считают медицинских работников (25%), учителей или воспитателей (14%) и рабочих (8%), приводит данные опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Mos.ru Медицинские работники в защитных масках и костюмах

По 3% граждан назвали самыми самоотверженными спасателей и пожарных, по 2% — военнослужащих, инженеров, волонтеров и дворников. Полагают, что в любой профессии есть благородные, нравственные и самоотверженные люди 8%.

Также благородных профессий граждане называли пилотов, библиотекарей, водителей, правозащитников, кинологов, курьеров, охранников, продавцов, священников и социальных работников (20%).

Опрос проведен 15—18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в России рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины.

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