Москва, , 11:16 — REGNUM Аккаунты органов власти Москвы и подведомственных им структур завалены потоками гневных комментариев.

Московский электробус Brateevsky

Жители оказались возмущены запуском первого этапа проекта «Магистраль». С 20 ноября полностью изменилась маршрутная сеть наземного транспорта в центре и на юге столицы. Реформа проведена комплексно — поменялись сами маршруты, их названия. Кроме того, проект предполагает перемещение и переименование остановок.

Выяснилось, что для многих москвичей это оказалось сюрпризом. Другие не смогли разобраться в новых схемах. Однако наибольшую критику вызвала отмена старых, привычных маршрутов. Как оказалось, теперь некоторым горожанам требуется дополнительная пересадка, другим придётся больше времени проводить на остановке из-за увеличившихся интервалов.

Москвичи оставили сотни комментариев о запуске этапа «Магистрали» на странице ГУП «Мосгортранс» в Instagram.

«Сделали ужасно! Зачем менять номера у старых маршрутов? Ни на одной остановке по пути следования автобуса 280 нет информации, что он стал другим номером! Люди стоят, мерзнут, ждут 280. Идиотизм!» — пишет _aenigmaticus_.

«Верните 624 автобус и 168, который теперь 968, верните, старый маршрут, убрали остановку у Балаклавский проспект, нельзя вернуться обратно на Чертановскую. Как уехать из Северного Чертаново. От бабушек особенный привет!» — обратился Knutikm.

«Отвратительная идея, теперь не только не уехать и не приехать, так еще и сокращение удобных маршрутов, замещение их маршрутами, которые будто ребенок нарисовал без какой-либо логики!» — негодует alison_milts.

«Никого не предупредили. Всё по-тихому. Теперь я не могу доехать туда, куда раньше мог. Вообще никак. Только с пересадками. Верните 71, 67 и 289 автобусы», — просит dmitry_luzgan.

«Прошёл сейчас по району Октябрьского поля — нет никаких объявлений по маршруту следования с339. Вы не подумали о пожилых людях, которые не пользуются приложениями и не изучают раздел про «Магистраль», в котором и мне-то разобраться сложно», — отметил ogaltsoff.

«Верните т71. 907 всегда битком в час пик, и ездит он раз в 30 минут, останавливается на минимальном количестве остановок, понятно, что экспресс. Так хоть можно было сесть на 71 и разделить поток народа. Хватит издеваться над людьми. Позор! Если вам скучно живётся, пересаживайтесь на каждой остановке, дайте людям на работу и с работы спокойно ехать, а не в стрессе, скакать с одного автобуса на другой. Тут один 30 минут ждёшь, почему я должна пересаживаться и ждать ещё и следующий 30 минут!» — возмущена zhiboedova.katy.

«Безобразие полное… Верните все маршруты! Кто вас просил всё менять? Вы подумали о детях, о пожилых людях, вообще о людях подумали? Вместо 10 автобусов теперь один и битком забит. Как ребёнку добираться до школы? Куда писать жалобу?» — вопрошает domik_u_ozera_knitting.