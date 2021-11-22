Калуга, 22 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Правительство Калужской области 22 ноября внесло изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Необходимость изменений бюджета обусловлена уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, что нашло отражение, как по доходам, так и по расходам главного финансового документа региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра финансов области Валентину Авдееву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В целом доходы областной казны на 2021 год предлагается увеличить на 8 млрд 125 млн рублей, из них налоговые и неналоговые доходы — на 2 млрд 498 млн рублей, безвозмездные поступления — на 5 млрд 627 млн рублей. Общий объем расходов на 2021 год увеличен на 8 млрд 497 млн рублей. Дополнительные поступления из федерального бюджета планируется направить на финансовое обеспечение дорожной деятельности, на сохранение объектов культурного наследия, на мероприятия по борьбе с COVID-19 и выплаты медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, а также на ежемесячное денежное поощрение за классное руководство педагогическим работникам школ и создание новых мест в общеобразовательных организациях.

Дополнительные средства будут направлены на строительство здания Калужского областного театра юного зрителя, закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья. Бюджетные ассигнования будут увеличены и по направлениям деятельности других министерств области.

«После доработки проект закона «О внесении изменений в закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» будет направлен на утверждении депутатами Законодательного собрания региона», — отметила Валентина Авдеева.